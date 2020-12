Nun will Gregor Deschwanden in Engelberg angreifen

Zu Hause in Einsiedeln auf dem Sofa sitzen, anstatt in Planica über 200 Meter durch die Luft segeln: Gregor Deschwanden musste die Skiflug-Weltmeisterschaft am Wochenende vor dem TV-Gerät mitverfolgen, wegen eines positiven Coronatests von Nationaltrainer Ronny Hornschuh befindet sich die Schweizer Equipe in Quarantäne. «Wir sassen am letzten Donnerstag bereits im Bus und waren auf dem Weg zur Schanze, um die Qualifikation zu springen, ehe der Anruf kam und wir auf halber Strecke wieder umkehren mussten», erzählt Deschwanden. «Das war schon ein Schlag ins Gesicht, zumal ich selber dreimal einen negativen PCR-Test hatte.»

Der 29-jährige Horwer verpasste damit das erste Saisonhighlight. Frustrierend war dies auch deshalb, weil Deschwanden so konstant wie noch nie springt, seit er sich vor neun Jahren erstmals für einen Weltcup qualifiziert hat. In allen fünf Wettkämpfen in dieser Saison landete er in den Punkten, in Russland sprang er mit Platz neun sogar in die Top 10.

Experiment mit dem Schuh von Simon Ammann

Während Simon Ammann ausser Form ist und Killian Peier mit einem Kreuzbandriss ausfällt, ist Deschwanden aktuell die Nummer eins im Schweizer Team. «Ich bin fit und mega parat. Ich habe keine grossen Schwankungen in meinen Sprüngen und Platzierungen.»

In den vergangenen beiden Jahren musste Gregor Deschwanden eher unten durch. 2019 behinderte ihn eine hartnäckige Entzündung im Fuss, 2020 kam er nicht auf Touren. «Als ich dann in diesem Sommer nach dem Lockdown auf die Schanze zurückkehrte, hat es sofort funktioniert», erzählt er. Dafür verantwortlich sei zu einem grossen Teil das Experiment, das er mit dem Karbonschuh von Teamkollege Amman machte. «Mir wurde aufgezeigt, was noch fehlt. Nach dem Absprung erhielt ich von den Ski mehr Feedback.» Deschwanden passte daraufhin den Schwerpunkt seiner Bretter an und veränderte die Einstellung der Bindung an seinen Schuhen.

Den positiven Effekt im Einsatz erklärt er so: «Mir gelingt es, die Skispitzen nach dem Absprung noch etwas näher an den Kopf zu bewegen, ich halte die Ski also noch ein paar Grad höher.» Das sorge für mehr Luft, mehr Druck am Ski und damit auch für ein besseres Feedback. Daneben profitiert er von der Rückkehr seines früheren Nationaltrainers Martin Künzle als Co-Trainer des Schweizer Teams. Künzle übernahm zwischenzeitlich den Nachwuchs, nun arbeitet er mit Deschwanden wieder auf der Schanze, während Hornschuh für die Physis des 1,85 Meter grossen und 65 Kilo schweren Athleten zuständig ist. Deschwanden erklärt: