Lange stand Novak Djokovic im grossen Schatten von Roger Federer und Rafael Nadal. Er rieb sich daran auf, verzweifelte, doch zerbrochen ist der Serbe daran nicht, sondern gewachsen am Widerstand. Djokovic hat drei der letzten vier Grand-Slam-Turniere gewonnen und steht in der Weltrangliste auf Platz 1 - vor Nadal und Federer. Es ist das Resultat seiner Detailversessenheit. Nichts in seinem Leben überlässt der 32-Jährige dem Zufall. Mit eiserner Disziplin hat er seinen Körper geformt. Mit Yoga. Mit Meditation. Er stellte seine Ernährung um, verzichtet auf Lebensmittel, die Gluten enthalten. Djokovic trinkt warmes Wasser, Lakritztee, oder Proteinshakes aus Erbsen. Auf dem Speiseplan stehen neben Avocados Cashewnüsse und Manuka-Honig, der aus Neuseeland importiert wird. Inzwischen gilt Djokovic als bester Tennis-Athlet der Gegenwart, als Prototyp – drahtig, schnell, kräftig, beweglich.

Auch neben dem Platz überlässt Novak Djokovic nichts dem Zufall. Als einer der ersten Top-Spieler hat er den Wert von Datenanalyse für sich entdeckt. Seit Anfang 2017 hat der Serbe sogar einen Spezialisten in seinem Betreuerstab. Kurze Hosen, Dreitagebart, die Haare kurz geschoren, in Begleitung von zwei Jungen Frauen, in der Hand ein Bier. Wer diesen Mann an diesem Abend Ende Januar auf der Tribüne der Rod Laver Arena in Melbourne sitzen sieht, hält ihn für einen australischen Sportfan. Niemand kommt auf die Idee, dass dieser Mann derjenige ist, der in den Tagen darauf jene Strategie entwickelt, die Novak Djokovic im Final der Australian Open zu eine, 6:3, 6:2, 6:3 gegen Rafael Nadal verhilft. Nie zuvor hatte Djokovic den Spanier im Final eines Grand-Slam-Turniers dermassen deklassiert. Der Mann hinter der Strategie heisst Craig O'Shannessy und gilt als Pionier der Datenanalyse.

Australian Open: Djokovics Datensieg gegen Nadal Novak Djokovic tut im Final der Australian Open genau das, wovon ihm jeder vernünftige Mensch abraten würde: Er spielt Nadal dauernd auf dessen stärkste Waffe, die Vorhand. Rafael Nadal gilt als bester Spieler, wenn es darum geht, die Rückhand auf seiner Einstandsseite zu umlaufen, und den Punkt Inside-Out, also aus der Rückhandseite mit der Vorhand quer gespielt, abzuschliessen. Das hat zur Folge, dass Nadal an der Grundlinie in der Regel leicht versetzt auf seiner Rückhandseite steht. Doch Djokovic macht ihm nicht den Gefallen, den Ball dorthin zu spielen. Sondern spielt mit seiner Rückhand permanent auf Nadals Vorhand auf der Vorteilsseite. Aus vollem Lauf gespielt, ist der Schlag schwieriger zu kontrollieren. Die Folge: Nadal unterlaufen zahlreiche Vorhandfehler. Als O'Shannessy im Frühling an einem Symposium in Italien erstmals auf Toni Nadal, Onkel und früher Trainer von Rafael Nadal, trifft, sagt dieser zu ihm: «Wir haben zwei Probleme: Novak und dich.»

Roger Federers Diskretion Während über zwanzig Jahren arbeitete der Australier als Trainer in seiner Heimat und in den USA, leitete Tennis-Akademien und war als Trainer auf der Profi-Tour unterwegs. Vor viereinhalb Jahren machte er sich als Tennis-Analyst selbständig. Inzwischen arbeitet er auch für die «New York Times» , die ATP und ist Experte beim Fernsehsender von Wimbledon. Zudem hält O'Shannessy Vorträge, verkauft Studien und eine von ihm entwickelte Software an Verbände. Sein wichtigstes Instrument kommt aus der Schweiz – eine Videosoftware der in Freiburg domizilierten Firma Dartfhish. Mit dieser zerlegt er die Spiele von Djokovics Gegnern in Einzelteile, analysiert Spielmuster, die Position auf dem Platz und häufige Fehler. Daraus entwickelt er eine Strategie, die er Djokovic vor Spielen in Form eines Videobeitrags vorlegt. Anfang Juli berichtete der britische «Telegraph», Roger Federer arbeite seit über einem Jahr mit der Firma «Golden Set Analytics» zusammen. Darauf angesprochen, versteckte sich der Schweizer indes hinter allgemeinen Formulierungen. Er lebe extrem vom Gefühl, aber seine Trainer Severin Lüthi und Ivan Ljubicic arbeiteten enger mit einem Anbieter zusammen. «Das ist ihr Part, ich mische mich nicht direkt ein.» Im Umgang mit Daten ist Diskretion Trumpf. O'Shannessy erklärte jüngst der «NZZ», sein Ziel bestehe darin, dass Djokovic vom Gegner nicht überrascht werde. Fraglich ist indessen, wie sehr Djokovic im Roger Federer im ihrem dritten Wimbledon-Final-Duell nach 2014 und 2015 überhaupt noch überraschen kann. Die beiden treffen bereits zum 48. Mal aufeinander. Kein Spiel in der Tennis-Historie gab es öfters.