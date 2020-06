Novak Djokovic und seine Frau nach Fiasko bei Adria-Tour positiv auf Coronavirus getestet

A Little Party Never Killed Nobody dröhnt es durch die Lautsprecher, während Novak Djokovic (33) und seine Kollegen halbnackt und völlig enthemmt durch Belgrad tanzen. Eine kleine Party hat noch nie jemanden getötet. Eine Woche ist das her. Inzwischen wurden eine Handvoll Spieler, die an der von Djokovic initiierten Adria-Tour gespielt haben, positiv auf das Coronavirus getestet. Nun vermeldet Djokovic, dass auch er und seine Frau Jelena angesteckt hätten. Dies ergab ein Test, den Djokovic am Montag in der serbischen Hauptstadt Belgrad durchführen liess.