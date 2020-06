Novak Djokovic löst Staatskrise in Kroatien aus – Test erst nach Rückkehr nach Belgrad

Andrej Plenković ist ein viel beschäftigter Mann. Am Sonntag besuchte er in der kroatischen Küstenstadt Šibenik ein internationales Kinderfest. Am Tag darauf legte er zu Ehren des 1970 heilig gesprochenen Nikola Tavelić einen Kranz nieder, nahm wie Tausende Schaulustige an einer Prozession zu dessen Ehre und danach an einem Gottesdienst in der weltberühmten Kathedrale des Heiligen Jakob teil. Am Tag davor mischte sich der kroatische Premierminister unter die Bevölkerung, in Zadar, eine gute Autostunde von Sibenik entfernt, wo die von Novak Djokovic initiierte Adria-Tour Halt machte. Natürlich kam es zum Treffen zwischen dem Staatsmann und dem Tennis-Spieler. Natürlich posierte man für ein gemeinsames Bild. Nur Hände geschüttelt – das habe man nicht.



Ob Händedruck oder nicht, längst ist aus dem Treffen eine Staatsaffäre geworden. Denn mit Grigor Dimitrov und Borna Coric wurden zwei Spieler, die bei der Adria-Tour spielten, positiv auf das Coronavirus getestet. Ebenfalls betroffen sind der Trainer von Dimitrov sowie der Fitnesstrainer von Novak Djokovic. Es dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Denn die Spieler kamen in den letzten Wochen mit Tausenden von Menschen in Kontakt – Kollegen, Helfern, Zuschauern, Politikern und Kindern. Djokovic liess erst ausrichten, er zeige keine Symptome und lasse sich deshalb nicht testen. Er reiste am Montag mit seiner Familie nach Belgrad – wo er sich dann doch einem Test unterzog. Das Ergebnis ist noch offen.