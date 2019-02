Mit dem Skiathlon über 30 km in Seefeld und dem Springen auf der Grossschanze in Innsbruck geht die WM am Samstag auch für die beiden Schweizer Altmeister los. Der Bündner Dario Cologna startet in seine sechste WM, der Toggenburger Simon Ammann sogar in die zehnte. Doch altgedient heisst nicht ausgedient. Cologna, der in drei Wochen 33-jährig wird, gilt vielen als Medaillenhoffnung – wenn nicht am Samstag im Skiathlon, dann allenfalls über die 50 km vom Sonntag in einer Woche. Ganz deutlich aber schwingt in diesen Tagen eines mit: Das Duo Cologna und Ammann, wie es die Schweiz in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geprägt hat, ist ein Auslaufmodell. Und wie schwer es die Schweiz treffen könnte, wenn Ammanns und Colognas Aktivzeit einmal zu Ende geht, zeigt der schlichte Blick auf den Medaillenspiegel an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. 5 und damit fast die Hälfte aller Medaillen, welche die Schweiz seit den 1920er-Jahren an Grossanlässen gewinnen konnte, gehen auf die Rechnung von Ammann und Cologna.

Die Schweiz hat in den Ski-nordisch-Disziplinen zwar immer wieder herausragende Athleten und Medaillengewinner gestellt. Alois Kälin, Evi Kratzer oder Andi Grünenfelder im Langlauf, Walter Steiner, Andreas Küttel und Sylvain Freiholz im Skispringen sowie Hippolyt Kempf in der Nordischen Kombination. Keine anderen Schweizer schafften es aber, international über so lange Zeit und in diesem Ausmass vorne mitzutun wie Cologna und Ammann.