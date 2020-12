Noch fliegt er nicht, der weibliche Adler: Die Stanserin Géraldine Reuteler sucht mit Frankfurt noch immer die Form

Ein Tor, ein Assist, 4:0-Sieg. Die Bilanz aus Sicht von Géraldine Reuteler lässt sich sehen. Am letzten Sonntag bezwang sie mit Eintracht Frankfurt den Zweitligisten aus Leipzig und zog in den Viertelfinal des DFB-Pokals ein. Gut getan habe er, dieser Erfolg, sagt die 21-jährige Offensivspielerin aus Stans im Kanton Nidwalden. Bisher lief es den Hessinnen nicht nach Wunsch, in der Meisterschaft sind sie nur auf dem fünften Platz klassiert. Reutler bedauert:

Unser Ziel war eigentlich der dritte Rang, damit würden wir uns für die Champions League qualifizieren. Das wird nun schwierig, wir haben bereits viele Punkte abgegeben.

Wenn Frankfurt an diesem Sonntag den verlustpunktlosen Tabellenführer Bayern München empfängt, ist dies zwar ein besonderes Spiel, aber eben nicht der erhoffte Spitzenkampf. Dabei ist genau die Rückkehr in die Phalanx der Topklubs das Ziel eines Teams, das mit sieben Meistertiteln und vier Champions-League-Siegen als Nummer eins im deutschen Frauenfussball gilt. Um an das frühere Renommee anzuknüpfen, kam es im Sommer zu einem historischen Akt: Der 1. FFC Frankfurt, wie er bis dahin hiess, gab sich als eigenständiger Verein auf, fusionierte mit der Eintracht und ist seither in dessen Aktiengesellschaft eingegliedert. «Damit geht für uns ein Traum in Erfüllung», sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich gerührt. Die Tendenz in Europa ist nämlich klar: Weibliche Spitzenteams suchen immer stärker die Anbindung an den Lizenzbereich der Männer, um von deren Potenzial zu profitieren, wie die Beispiele aus Wolfsburg, München, Lyon, Arsenal, FC Barcelona oder Manchester City zeigen. «Alles ist nun viel professioneller» Seit dieser Saison spielt also auch Géraldine Reuteler mit dem Eintracht-Adler auf dem Trikot, ihr Vertrag ist bis 2022 verlängert worden. «Alles ist nun viel professioneller», erzählt sie und meint damit die Bestückung des Staffs und die Regenerationsmöglichkeiten. «Bisher waren der Athletiktrainer, der Goalietrainer und der Physiotherapeut mal dabei, mal nicht – je nachdem, ob sie es mit ihrer Arbeit einrichten konnten. Jetzt sind alle immer da, wir haben sogar zwei Co-Trainer und zwei Physios.» Auch Videoanalyse, Proteinriegel und Energiegetränke gehörten jetzt zum Angebot, Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein müssten, wie auch Reuteler schmunzelnd anmerkt. Das Kader wurde derweil mit der slowenischen Stürmerin Lara Prasnikar und der deutschen Nationaltorhüterin Merle Frohms verstärkt. Weshalb sich die Anstrengungen noch nicht so recht auf die Leistungen auf dem Platz auswirkten, ist für Reuteler rätselhaft.

Bisher war es unsere Stärke, als Team aufzutreten, doch die ist uns etwas verloren gegangen. Derzeit sind wir eher als Einzelspielerinnen unterwegs.