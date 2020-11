«Niederlagen werden praktisch nicht akzeptiert»: Wie sich Michel Zeiter als Klubtrainer in Deutschland eingelebt hat

Dass in Deutschland die Dimensionen grösser, extremer seien und mit härteren Bandagen gekämpft werde, hört man von Schweizer Sportlern und Trainern immer wieder. Einer, der dies täglich erfährt, ist Michel Zeiter, früherer Publikumsliebling der ZSC Lions. Der 46-Jährige ist seit dieser Saison Headcoach der Heilbronner Falken in der zweithöchsten Liga Deutschlands und damit der erste Schweizer Trainer überhaupt im dortigen Klubeishockey.

Seit August weilt der Ostschweizer in Heilbronn, der mit über 126'000 Einwohnern siebtgrössten Stadt des Bundeslands Baden-Württemberg. In einem Vorort hat er eine Wohnung bezogen, seine Frau und die 19-jährigen Zwillingstöchter leben und arbeiten im Grossraum Zürich. Da die Autofahrzeit in die Heimat knapp drei Stunden beträgt, besucht er seine Familie, wenn immer möglich.

Tägliche Interviewanfragen und scharfe Analysen

Der gebürtige Wiler hat sich in kurzer Zeit bestens in der Grossstadt am Neckar eingelebt. Er betont aber auch: «Die ersten drei Monate waren anstrengend und lehrreich. Klar, Fussball ist die Sportart Nummer eins in Deutschland. Doch ist auch der Stellenwert des Eishockeys sehr hoch, was sich nebst der schon fast fanatischen Fankultur insbesondere im grossen Medieninteresse zeigt.»

Zeiter erhält jeden Tag Interviewanfragen, was in seiner Zeit als Trainer in der zweithöchsten Schweizer Liga nicht der Fall war. Hinzu kommen professionell geführte Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel. Auch die Erwartungshaltung sei sehr hoch: «Niederlagen werden praktisch nicht akzeptiert, die danach einschlagende Wucht ist jeweils stark. Gleiches gilt aber auch nach Siegen: Sie fühlen sich viel kräftiger an, als ich mir das bisher gewohnt war.» Diese andere Mentalität widerspiegelt sich für Zeiter in der Berichterstattung: