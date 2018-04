Nachdem die Predators in den ersten drei Duellen dreimal in Rückstand geraten waren, gingen sie diesmal bis zur 32. Minute 3:0 in Führung. Filip Forsberg hatte bei den ersten beiden Toren seinen Stock im Spiel – das 1:0 (16.) schoss er selber.

Dennoch kam Nashville noch ins Zittern, verkürzte doch Colorado in der 52. Minute auf 2:3. Sowohl Josi (Minus-1-Bilanz) und Fiala als auch Sven Andrighetto auf Seiten der Avalanche trugen sich nicht in die Skorerliste ein. Weber fehlte erneut wegen einer Oberkörperverletzung.

Auch Penguins stehen vor dem Weiterkommen

Die Pittsburgh Penguins gewinnen Spiel 4 auswärts gegen die Philadelphia Flyers mit 5:0 und führen damit in der Serie mit 3:1. Dem Team um Superstar Sidney Crosby (1 Tor und 1 Assist) fehlt damit ebenso wie Nashville noch ein Sieg zum Weiterkommen.