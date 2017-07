Neymar-Paket für über eine halbe Milliarde Franken

Angeblich sollen die Franzosen bereit sein, eine Ablösesumme von 242 Millionen Franken für den Brasilianer zu bezahlen. Es wäre der mit Abstand teuerste Transfer der Fussball-Geschichte. Neymar würde die jetzige Rekordablösesumme von Paul Pogba (im Sommer 2016 von Juventus zu Manchester United für 105 Millionen Euro) mehr als verdoppeln.

Allerdings: Die 242 Millionen Franken wären noch nicht alles, was an Kosten auf den französischen Hauptstadtklub zukommen würde. Gemäss der «Daily Mail» würde Neymar nämlich beim PSG 2,5 Millionen Franken monatlich verdienen. Hinzu käme ein Transfer-Handgeld von über 45 Millionen Franken an Neymars Vater. Insgesamt würden sich die Pariser den Neymar-Deal also über eine halbe Milliarde Franken kosten lassen. Wahnsinn!