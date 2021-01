Negativrekord vermieden: Christian Gross' Schalker gewinnen zum ersten Mal seit 30 Spielen wieder

Schalke 04 - TSG Hoffenheim

(frh) Die Schalker haben es tatsächlich geschafft: Sie gewinnen mal wieder ein Spiel. Gegen Hoffenheim gibt es ein 4:0. Matchwinner ist der erst 19-jährige US-Amerikaner Matthew Hoppe, der in seinem fünften Bundesligaspiel seine ersten drei Tore erzielt. Einen Sahnetag erwischte auch Spielmacher Amine Harit, der wegen Disziplinlosigkeiten eigentlich schon als aussen vor gegolten hatte. Der Tunesier bereitete alle Treffer Hoppes vor und erzielte den finalen Schalker Treffer gleich selbst.

Viel hatte auf dem Spiel gestanden vor dieser Partie. Ein weiteres siegloses Spiel und die Gelsenkirchener hätten den uralten Minusrekord von 31 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg eingestellt, den seinerzeit Tasmania Berlin aufgestellt hatte. Neben den Matchwinnern Hoppe und Harit ist es auch Christian Gross zu verdanken, dass den Knappen diese historische Schmach erspart geblieben ist. Vor wenigen Wochen übernahm 66-jährige Schweizer das Traineramt beim Traditionsklub. Nachdem das Debüt gegen Berlin (0:3 am vergangenen Spieltag) noch in die Hose ging, sieht es bereits jetzt danach aus, als ob Disziplinfanatiker Gross seine neue Mannschaft stabilisiert hat. Und ihr das dringend notwendige Selbstvertrauen einimpfen konnte - man muss nur mal bei Matthew Hoppe nachfragen.

Die weiteren Resultate (Leipzig - Dortmund erst am Abend):

Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:2

Renato Steffen war gegen Urs Fischers Berliner mit 1.70 Metern Körpergrösse der kleinste Mann auf dem Platz. Das hinderte den Schweizer Internationalen in Diensten der Wolfsburger nicht daran, nach einer Ecke die 1:0-Führung per Kopf zu erzielen. Am Ende gibts ein Unentschieden, mit dem das lange in Unterzahl (Rot gegen Arnold) agierende Wolfsburg wohl besser leben kann.

SC Freiburg - 1. FC Köln 5:0

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 0:2

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:1