Nati-Trainer Vladimir Petkovic: «Die Fussballer haben begriffen, dass sie derzeit nicht die Stars sind»

Sie haben das Bild vom Licht am Ende des Tunnels bemüht. Wie hat es sich für Sie in diesem Tunnel angefühlt? Und hatten Sie Bedenken, ob Sie dieses Licht jemals wieder sehen werden?

Nein. Als die EM definitiv verschoben wurde, habe ich ganz schnell umgeschaltet. Sportler lernen, flexibel zu sein. Deshalb ist es mir nicht schwer gefallen, mich gedanklich von der EM zu lösen. Trotz der langen Fussball-Abstinenz ist es mir gelungen, positiv zu bleiben. Und jetzt, wo auch in der Schweiz der Fussballbetrieb wieder hochgefahren wird, sehe ich wieder Licht am Ende des Tunnels. Es bleibt jedenfalls noch viel Zeit, um über unsere EM-Gegner nachzudenken. Aber nicht jetzt.

Morgen Samstag wäre die Schweiz gegen Wales in die EM gestartet. Ist diese Partie noch in ihrem Kopf drin?

Wie war für Sie das Leben im Tessin, das stark von der Corona-Welle getroffen wurde?

Durch die Nähe zur Lombardei waren wir besonders exponiert. Mit dem ersten Ansteckungsfall im Tessin hat sich das Leben verändert. Ich habe alles verfolgt, mich ständig informiert. Nicht nur über die Zustände im Tessin, sondern auch im Rest der Schweiz, in Italien, in ganz Europa. Es war am Anfang auch sehr viel Angst zu spüren im Tessin. In Locarno, nahe meiner Wohnung, wurde das Krankenhaus in ein Corona-Spital umgewandelt. Das gibt schon zu denken. Aber es hat mir auch Sicherheit vermittelt, weil man die Pandemie in der Schweiz sehr ernst genommen hat.

Und dann, als die ersten Todesfälle gemeldet wurden?

Ja, das wir nicht einfach. Auch, weil man am Anfang nicht wusste, ob es in den Spitälern genug Intensivbetten gibt. Wir haben im Tessin mitgelebt, mitgefühlt, mitgelitten. Es war eine sehr grosse Solidarität zu spüren. Auch ich habe versucht, mit kleinen Gesten die Betroffenen moralisch zu unterstützen. Denn einige, die ich kenne, wurden positiv auf Covid-19 getestet. Und ich habe häufig versucht, zu rekonstruieren, mit wem ich wo war. Wen ich getroffen habe. Es ging mir darum, meine Familie und mich zu schützen.

Verbandspräsident Dominique Blanc kehrt nach einer gemeinsamen Reise nach Amsterdam krank zurück.

Ja, und dann wurde geschrieben, ich lebte in Quarantäne. Aber ich war nie in Quarantäne. Gut, ich war im April selten draussen. Mit meiner Tochter vielleicht zwei, dreimal etwas einkaufen. Ich war also die ganze Zeit zu Hause und glücklich. Respektive, das Glück zu Hause hat sich entwickelt und bestätigt.

Also keine Ehekrise?

Nein, wir sind schon 33 Jahre verheiratet und haben so viel Zeit miteinander verbracht, dass Corona keine Prüfung für unsere Beziehung war. Aber klar, vieles war gewöhnungsbedürftig. Geburtstage über Videochat zu feiern. Oder sich virtuell mit Freunden zum Nachtessen zu treffen. Aber ich habe dadurch neue Dinge gelernt und Fortschritte in der digitalen Welt gemacht. Wie die Schulkinder, die neue Systeme adaptieren mussten. Die Krise brachte viel Leid. Aber unsere Gesellschaft hat durch die Krise auch für die Zukunft profitiert.

Sie standen in Kontakt mit dem coronakranken Präsident Blanc. Sie waren am 19. Februar auch beim Champions-League-Spiel in Mailand zwischen Bergamo und Sevilla, welches als Spiel Null bezeichnet wurde, weil es nach Ansicht italienischer Gesundheitsexperten ein Grund gewesen ist für das starke Verbreitung des Coronavirus in der Region. Befürchteten Sie nie, sich angesteckt zu haben?

Ich flog zu jener Zeit auch von Mailand nach Düsseldorf, um ein Spiel zu beobachten. Es hätte passieren können, dass ich mich infiziere. Es ist wie beim Trainerberuf: Man muss antizipieren. Aber zu jener Zeit wusste man noch viel zu wenig. Im Rückblick kann man meine Reisen analysieren und kritisieren. So, wie ihr Journalisten das häufig macht. Angst hatte ich jedenfalls nie. Aber ich habe keine Gewissheit darüber, dass ich mich nicht angesteckt habe. Ich hatte ein, zwei Symptome. Aber die könnten auch psychisch bedingt sein. Sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob ich nun positiv war oder nicht? Nein! Wir hatten während der Coronawelle fast durchwegs gutes Wetter im Tessin. Das war sehr viel Wert, vor allem auch für die Psyche.

Was hat der Stillstand mit Ihnen gemacht?

Ich wurde darin bestätigt, was ich schon früher immer gesagt habe: Das Wichtigste ist die Gesundheit. Das tönt vielleicht banal. Dieses kleine Virus hat gezeigt, wie verwundbar wir alle sind. Und die Krise hat gezeigt, dass unsere Gesellschaft doch nicht so schlecht ist. Wir waren solidarisch, respektvoll, diszipliniert. Einiges lässt sich auf den Fussball übertragen. Individuelle Leistung und individuelle Verantwortung stärken eine Mannschaft oder wie während Corona die Gesellschaft.

Denken Sie, dass Disziplin und Solidarität nachhaltig sind?

Das ist eine der grossen Fragen. Deshalb rate ich allen, auch meinen Spielern, sich an die Coronazeit zu erinnern, wenn man unzufrieden ist oder hadert. Man soll sich fragen: Wie war das? Konnte ich meine Eltern besuchen? Konnte ich Gäste empfangen? Scheinbar Kleinigkeiten. Aber in einer Krise erhalten sie sehr viel Gewicht.