3. Wer spielt gegen Schweden in der Offensive?

Haris Seferovic scheint nach seinem unsichtbaren Auftritt in der ersten Halbzeit gegen Serbien auch bei Vladimir Petkovic nicht mehr erste Wahl zu sein. Mario Gavranovic war gegen Serbien die Erlösung, gegen Costa Rica wusste er aber nicht mehr restlos zu überzeugen.

Ganz anders Josip Drmic: Der Gladbach-Söldner schoss die Schweiz sehenswert mit 2:1 in Front. Kurz zuvor hatte er bereits eine riesige Chance und scheiterte per Kopf denkbar knapp am Pfosten. Ein deutliches Zeichen auch an Petkovic. Breel Embolo dagegen zeigte sich im Spiel nach vorne kreativ, war aber defensiv anfällig.