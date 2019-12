Nach der Unihockey-Niederlage gegen Schweden: Uns fehlt das Sport-Gen

Es gibt Momente, da sitzt man vor dem Fernseher und hat Tränen in den Augen. Wie am Sonntagabend. Die Schweizer Unihockeyanerinnen hatten nach einer heldenhaften Abwehrschlacht ihren WM-Final in der Verlängerung gegen die Schwedinnen verloren. Nur wenige Minuten nach dem Ende ihrer Titelträume trat eine nach der anderen vor die TV-Kameras und gab Einblicke in ihr Gefühlsleben. Emotionen pur! Man litt förmlich mit mit diesen Athletinnen, die dem Land an dieser WM mit nie erlahmenden Kampfgeist so viel Freude bereitet hatten. Ihre Aufholjagd im Halbfinal gegen Tschechien, als sie in den letzten 80 Sekunden des Spiels einen Viertore-Rückstand wettmachten, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das sind die Augenblicke, die den Sport im Allgemeinen und Unihockey im Speziellen so faszinierend machen. Diese unberechenbaren Fügungen des Schicksals. Diese unerklärlichen Wendungen. Kurz: Das ganze Spektrum der Emotionen.

Leider blieb den Schweizerinnen der ganz grosse Triumph, der WM-Titelgewinn im eigenen Land, verwehrt. Wieder einmal hatten die Schweden etwas dagegen, dass sich unser Land in sportlicher Glückseligkeit suhlen darf. Immer diese Schweden! Man mag sich gar nicht mehr an alle Niederlagen erinnern, die man gegen Teams aus dem hohen Norden erlitten hat. Unvergessen bleiben der Eishockey-WM-Final 2017, als man erst im Penaltyschiessen verlor. Oder der Achtelfinal der Fussball-WM 2018, als man den zähen Schweden unterlag. Und natürlich die schier unzähligen Verlustgänge im Unihockey. Zuletzt im Dezember 2018, als die Schweizer Männer im WM-Halbfinal erst im Penaltyschiessen an den schier übermächtigen Schweden scheiterten.