Bereits nach 3 von 18 Rennen zeichnet sich ab, dass die Titelentscheidung wahrscheinlich zwischen Franco Morbidelli und Tom Lüthi ausgefahren wird. Der Schweizer führt die Moto2-WM nur deshalb nicht an, weil es dem Italiener gelungen ist, als erster Fahrer seit 16 Jahren die ersten drei Rennen der «mittleren» WM-Kategorie zu gewinnen.

Tom Lüthis Rückstand von 19 Punkten ist auf den ersten Blick gross. Aber auf den zweiten Blick sehen wir, dass noch 15 Rennen zu fahren sind und die Differenz schrumpft zur Bedeutungslosigkeit. Mit zwei Ausnahmen (Aragon, Österreich) hat er auf allen restlichen 15 GP-Strecken schon mindestens einmal einen Podestplatz geholt. Wie stehen die Titelchancen im Duell mit Franco Morbidelli? Es gibt ein paar Faktoren.

1. Erfahrung

Franco Morbidelli ist erst 22 Jahre alt, acht Jahre jünger als Tom Lüthi. Einerseits gehört er bereits zur nächsten, wilderen und sorgloseren Fahrergeneration. Andererseits steht Tom Lüthi im Zenit seiner Karriere und hat die perfekte Mischung aus Mut, Risiko, Intelligenz, technischem Verständnis und Fahrkunst entwickelt. Er hat bereits 236 Rennen bestritten, davon 119 in der Moto2-Klasse. Sein Herausforderer kommt auf das Wissen aus 53 Rennen. Für Franco Morbidelli beginnt der Ernst des Lebens erst in den nächsten Wochen. Die drei ersten Rennen sind in Übersee ausgefahren worden. Fern der Heimat. Da fällt es ein bisschen leichter, die Konzentration zu bewahren. Wenigstens hat er einen sehr guten Ratgeber. Er ist mit Valentino Rossi befreundet. Beim Faktor Erfahrung hat Tom Lüthi Vorteile.

2. Talent

Franco Morbidelli ist drei perfekte, fehlerfreie Rennen gefahren. In diesem Bereich ist er mindestens so gut wie Tom Lüthi.

3. Teamstruktur

Franco Morbidelli fährt im besten Moto2-Team (Marc VDS). Aber er hat mit Alex Marquez einen starken Teamkollegen. Das kann sich als Vorteil oder als Verhängnis erweisen. 2005 wurde Tom Lüthi Weltmeister, weil Tabor Talmacsi im KTM-Rennstall seinem Teamkollegen Mika Kallio trotz Stallorder entscheidende WM-Punkte abgeknöpfte. Tom Lüthi steht im technischen Bereich auf Augenhöhe mit dem WM-Leader.

4. Selbstvertrauen

Tom Lüthi sagt: «Morbidelli war wieder grossartig. Aber ich habe nicht vor, ihn alle Rennen gewinnen zu lassen. Ich bin entschlossener denn je und ich werde alles Nötige dafür tun, um ihn zu schlagen.» Wann wird es so weit sein? «Es gibt einige Strecken, auf denen ich schon mehrmals gewonnen habe. Aber ich will in jedem Rennen um den Sieg fahren.» Das Selbstvertrauen ist also intakt.

Wir sehen: Tom Lüthi hat so gute Titelchancen wie seit 2005 nicht mehr.