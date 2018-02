«Spinnst du?! Gleich einige Athleten haben mir diese Worte am Abend vor der Olympia-Abfahrt 2010 in Vancouver an den Kopf geworfen. Warum? Eigentlich liegt es an meiner kulinarischen Liebe – den Muscheln. Denn genau solche waren an jenem Abend auf der Speisekarte des Restaurants im Athletendorf. Und weil ich Muscheln liebe, bestellte ich einen riesigen Teller voll. Ganz ohne Beilagen.

Zurück am Platz, dauerte es nicht lange, bis der erste Kollege kam und rief: ‹Spinnst du eigentlich!? Muscheln am Vortag des wichtigsten Rennens? Was, wenn du dich die ganze Nacht übergeben musst?› So ging es weiter. Immer wieder kam einer und fragte dasselbe. Spinne ich? Nun, ich habe den Teller fertig gegessen und dann wunderbar – und ohne ungeplanten Aufenthalt auf dem WC – geschlafen.

Überhaupt war ich ziemlich entspannt vor dem Rennen. Die Abfahrt musste damals vom Samstag auf Montag verschoben werden, weil zu viel Neuschnee und im unteren Teil der Strecke Regen gefallen war. Den freien Tag am Sonntag wollte ich nutzen, um im Pulverschnee zu fahren. Die Tage zuvor waren ziemlich intensiv. Darum wollte ich mir einen Tag Ruhe und jede Menge Spass gönnen.

Nur hatte ich in Kanada gar keine passenden Ski dabei. Der Zufall wollte es, dass mein Ausrüster an diesem Tag einen Verkaufsstand betrieb, um bei den Fans für Ski zu werben. Also bin ich spontan hin und fragte die Verkäufer: ‹Hey, habt ihr einen Pulverschnee-Ski für mich?›

Sie hatten! Und so bin ich mit einem Trainer und einem Physiotherapeuten den ganzen Nachmittag im Pulverschnee gefahren. Es war wunderbar. Überhaupt habe ich von Samstag bis Montag fast nichts mehr gemacht. Keine Kraftübungen, keine Physiotherapie, nichts. Vielleicht hat es rückblickend sogar genau das alles gebraucht, damit ich am Montag Olympiasieger werden konnte.

Muscheln liebe ich auf jeden Fall auch heute noch.»