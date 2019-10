Zehnter Saisonsieg von Weltmeister Marquez

Der bereits zuvor als Weltmeister feststehende Spanier setzte sich auf der Honda klar vor dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) und dem Italiener Andrea Dovizioso (Ducati) durch.

Für Marquez ist es der insgesamt 80. GP-Sieg, der 54. in der MotoGP. Damit schloss er zum Australier Mick Doohan auf. Mehr Siege in der höchsten Rennklasse haben damit nur noch die beiden Italiener Valentino Rossi (89) und Giacomo Agostini (68). Altstar Rossi stürzte in Japan vier Runden vor Schluss mit bereits grossem Rückstand.