Hamilton profitierte dabei von einem Fahrfehler von Sebastian Vettel. Als gegen Ende des Rennens Regen für grosse Verwirrung sorgte, fuhr der Deutsche in der 52. von 67 Runden in seinem Heimrennen mit den Ferrari ins Kiesbett und schied in Führung liegend aus. Damit übernahm Weltmeister Hamilton nach elf von 21 Saisonrennen wieder die Führung und liegt mit 188 Punkten 17 Zähler vor Vettel.

Valtteri Bottas wurde Zweiter und sorgte nach dem Rennen Mitte Mai in Spanien für den zweiten Mercedes-Doppelsieg in diesem Jahr. Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen.

Zum siebten Mal in dieser Saison gab es auch Punkte für Alfa Romeo Sauber-Ferrari. Der Schwede Marcus Ericsson wurde Neunter. Für Charles Leclerc, der als Neunter gestartet war, schaute nur Rang 15 heraus. Der Monegasse pokerte bei einsetzendem Regen, als er sich Intermediate-Pneus aufziehen liess, die er allerdings drei Runden später wieder gegen Slicks eintauschen musste.