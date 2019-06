Verstappen lieferte sich im Heimrennen von Red Bull in der Schlussphase ein heisses Duell mit Charles Leclerc im Ferrari. Der aus der Pole-Position gestartete Monegasse konnte die ersten Angriffe von Verstappen noch erfolgreich abwehren, in der drittletzten Runde zog der Niederländer aber entscheidend an Leclerc vorbei und wiederholte in der Steiermark seinen Sieg aus dem Vorjahr. Das Überholungsmanöver von Verstappen an Leclerc wird von der Rennleitung allerdings noch untersucht.

Verstappen beendete damit die seit saisonübergreifend zehn Rennen anhaltende Siegesserie von Mercedes. Valtteri Bottas wurde Dritter, Lewis Hamilton musste sich noch hinter Sebastian Vettel im zweiten Ferrari mit Platz 5 begnügen. Der WM-Leader aus England verpasste damit erstmals in dieser Saison das Podest. In der WM-Wertung liegt Hamilton aber weiterhin komfortable 31 Punkte vor Bottas.

Alfa Romeo brachte erstmals in dieser Saison beide Autos in die Top 10. Dank den Rängen 9 und 10 von Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi sicherte sich der Hinwiler Rennstall drei weitere WM-Punkte.