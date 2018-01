Lüthi drehte auf Einladung des WM-Fahrers Julian Simon in Spanien Runden auf einer Motocross-Maschine.

Wegen seiner Verletzung hatte Lüthi Ende 2017 die beiden ersten MotoGP-Tests in Valencia und Jerez verpasst. Die Test-Premiere auf seiner Honda wird der Schweizer am 28. Januar in Sepang absolvieren.

Seine erste Saison in der Königsklasse nimmt der 31-jährige Lüthi einen Monat später im katarischen Losail in Angriff.