Tom Lüthi kämpft sich in die Top 10

Viel mehr hatte sich Lüthi auf dem Circuit in Misano aber kaum erhoffen dürfen. Er war nur von Startplatz 16 ins Rennen gegangen, im ersten Teil machte er nur zwei Ränge gut, ehe wegen eines Regenschauers abgebrochen wurde. Beim Neustart von Position 14 verbesserte sich der 33-jährige Emmentaler schnell um weitere vier Ränge. Viel weiter nach vorne ging es für den Kalex-Fahrer aber nicht mehr. Dafür war das neu gestartete Rennen mit nur noch zehn Runden auch zu kurz. In der WM-Wertung ist er neu ebenfalls Neunter.

Der Italiener Enea Bastianini feierte seinen dritten Saison- und Karrieresieg in der Moto2. Er verkürzte damit den Rückstand auf den WM-Leader Luca Marini, der sich bei der Pneuwahl verspekulierte und mit dem harten Hinterreifen nur Vierter wurde, auf fünf Punkte.

Dupasquier weit von ersten Punkten weg

Der Schweizer Moto3-Fahrer Jason Dupasquier (KTM) verpasste auch im achten Saisonrennen seine ersten Weltcup-Punkte. Der 19-jährige Rookie aus dem Kanton Freiburg belegte den 23. Platz. Zuletzt war er als 19. zweimal in die Top 20 gefahren.

Den Sieg holte sich in einem dramatischen Finish Romano Fenati. Für den 24-jährigen Italiener, einer der ältesten Fahrer im Moto3-Feld und auch schon eine Saison in der Moto2 engagiert, war es bereits der 12. Erfolg, jedoch der erste in der Geschichte der schwedisch-österreichischen Marke Husqvarna.