Zur Bestzeit des spanischen Kalex-Markenkollegen Alex Marquez fehlten Lüthi 0,341 Sekunden, zu einer Position in der ersten Startreihe nur gut ein Zehntel. Neben dem WM-Leader Marquez, der seine vierte Pole-Position in diesem Jahr holte, stehen in der Frontreihe der Spanier Augusto Fernandez und der Südafrikaner Brad Binder.

Die zwei anderen Schweizer verpassen den Vorstoss in den zweiten Teil des Qualifyings. Für Lüthis temporären Moto2-Teamkollegen Jesko Raffin, der in Aragonien den verletzten Deutschen Marcel Schrötter ersetzt, resultierte Startposition 22. Damit blieb der 23-jährige Zürcher noch um zwei Positionen vor Dominique Aegerter (MV Agusta).

Marc Marquez (Honda) sicherte sich wie erwartet die Pole-Position in der Königsklasse. Der MotoGP-Titelverteidiger distanzierte den Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) um 0,327 Sekunden. Die erste Startreihe fürs Rennen vom Sonntag (13.00 Uhr) wird komplettierte durch Yamaha-Werkfahrer Maverick Viñales aus Spanien. Dessen Teamkollegen Valentino Rossi blieb mit einer Sekunde Rückstand auf Marquez Startposition 6.