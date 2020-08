Sensationssieg vom KTM-Neuling Brad Binder

Doppelte Premiere beim GP von Tschechien in Brünn: Der Südafrikaner Brad Binder feierte in seinem erst dritten MotoGP-Rennen den ersten Sieg und sorgte damit auch für den ersten Erfolg der österreichischen Marke KTM in der höchsten Klasse. Der 24-Jährige distanzierte den italienischen Yamaha-Fahrer Franco Morbidelli, der ebenfalls erstmals auf einem MotoGP-Podest steht, um satte fünf Sekunden. Dahinter folgt Pole-Mann Johann Zarco aus Frankreich auf der letztjährigen Ducati, Valentino Rossi belegt den 5. Platz.

Zu den Geschlagenen gehören die Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo und Maverick Viñales, die in den ersten beiden Rennen in Jerez jeweils die Plätze 1 und 2 besetzt hatten. Quartararo musste sich mit dem 7., Viñales sogar mit dem 14. Rang begnügen.

Für KTM ist der sensationelle Triumph die ideale Lancierung für die folgenden Heimauftritte. An den kommenden beiden Wochenende geht es mit Grands Prix im österreichischen Spielberg weiter.