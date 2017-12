Seewer steigt nach seinem 2. Gesamtrang in der MX2-Kategorie altersbedingt in die Königsklasse MXGP auf und unterschrieb im Team Wilvo Yamaha einen Zweijahresvertrag.

Der 23-jährige Bülacher schaute sich bereits das Hauptquartier in den Niederlanden an und fuhr auch schon einige Runden auf seiner neuen Maschine. "Alles sieht sehr professionell aus. Obwohl ich noch nie mit einer Yamaha gefahren bin und wir keinerlei Abstimmungen oder Veränderungen vorgenommen haben, fühlte ich mich schon sehr wohl auf dem Motorrad."

Die Saison 2018 beginnt Anfang März mit zwei Rennen in Argentinien und endet Ende September in Imola in Italien.