Das Sochi Autodrom war bisher das Terrain von Mercedes. Die Equipe mit dem Stern stellte in allen bisherigen vier Grands Prix auf der Strecke an der Schwarzmeerküste den Gewinner; bei den ersten zwei Austragungen war Lewis Hamilton Erster, danach Nico Rosberg und Valtteri Bottas, der im Vorjahr seinen ersten Sieg in der Formel 1 feierte.

Im ersten Training stand für die Fahrer von Mercedes die Eroberung des Spitzenplatzes nicht im Vordergrund. Hamilton und Bottas verzichteten auf den Einsatz der Reifen der weichsten Mischung. Dem Engländer und dem Finnen blieben die Plätze 4 und 3.

Vettel war auf seiner besten Runde fünf Hundertstel schneller als Verstappen. Der Deutsche steht im Titelduell mit Hamilton immer mehr unter Zugzwang. Vor den letzten sechs Grands Prix liegt er 40 Punkte hinter dem Weltmeister.

Für das Team Alfa Romeo Sauber kam während der ersten 90 Minuten Antonio Giovinazzi zum Einsatz. Der zukünftige Stammfahrer, der Marcus Ericsson ablösen wird, drehte auch in Sotschi seine Runden anstelle des Schweden. Giovinazzi belegte Platz 10. Auf seiner besten Runde war er zwei Zehntel schneller als Charles Leclerc. Der Monegasse nahm im Klassement Rang 14 ein.

Sotschi. Grand Prix von Russland. Freies Training. Erster Teil: 1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:34,488. 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,050 zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,330. 4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,511. 5. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,036. 6. Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 1,175. 7. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,208. 8. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,708. 9. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,786. 10.* Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,224. 11. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,328. Ferner: 14. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,566. - * Testfahrer. - 20 Fahrer im Training.