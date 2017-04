Wie der Hinwiler Formel-1-Rennstall in einer Medienmitteilung schreibt, wird Honda ab 2018 als technologischer Partner an der Seite von Sauber figurieren. Bereits seit einiger Zeit wurde über den möglichen Partner-Wechsel von Ferrari zu Honda spekuliert. Sauber-Teamchefin Monisha Kaltenborn setzt grosse Hoffnungen in die neue japanisch-schweizerische Zusammenarbeit: "Dieser Partnerschaft mit Honda blicken wir mit sehr viel Freude entgegen, weil sie uns für die Zukunft auf einen erfolgreichen Kurs bringen wird - sowohl aus strategischer wie auch aus technologischer Hinsicht."