In der zweiten Reihe stehen die beiden Fahrer, die noch Weltmeister werden können. Lewis Hamilton wurde Dritter, Sebastian Vettel Vierter. Der Deutsche Ferrari-Fahrer kann den fünften WM-Titel des britischen Mercedes-Fahrers nur mit drei Siegen in den letzten drei Rennen verhindern, wenn Hamilton weniger als fünf Punkte gewinnt. Hamilton genügt am Sonntag ein 7. Rang zur Titelverteidigung. Schon vor einem Jahr hatte er sich in der Höhenluft von Mexico-City (2250 M.ü.M.) vorzeitig den Titel gesichert. Hamilton: "Trainingsrang drei ist okay, zudem starte ich ja vor Vettel."

Red Bull dominierte alle Trainings in Mexiko: Dreimal fuhr Verstappen die Bestzeit, im entscheidenden dritten Teil der Qualifikation sicherte sich der Australier Ricciardo seine 3. Pole-Position seiner Karriere und verhinderte die erste Bestzeit des Niederländers. Der vierfache GP-Sieger wäre mit 21 Jahren und 28 Tagen der jüngste Pole-Setter der Geschichte geworden. Diese Bestmarke gehört immer noch Vettel, der 2008 in Monza 21 Jahre und 72 Tage alt gewesen ist.

Allerdings herrscht im Lager der Roten Bullen, die erstmals seit 2013 im GP USA die Frontreihe bilden (Vettel vor Mark Webber) auch eine gewisse Angst. Denn Verstappen rollte am Ende des zweiten und dritten Trainings mit einem Hydraulik- und Batterieschadens aus. Und vor einer Woche blieb Ricciardo im GP der USA an 4. Stelle liegend mit einem Batterie-Versagen aus.

Starke Sauber-Fahrer

Zum zweiten Mal im 18. Saisonrennen 2018 klassierten sich nach dem GP von Russland beide Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari in den Top Ten. Charles Leclerc wird das Rennen am Sonntag um 20.10 Uhr Schweizer Zeit aus Position 9 in Angriff nehmen, Marcus Ericsson startet als Zehnter.

Die Chance, den 4-Punkte-Rückstand auf Toro Rosso-Honda in der Teamwertung aufzuholen und Rang 8 zu übernehmen, stehen damit sehr gut. Denn Brendon Hartley startet nur als 14, Pierre Gasly als Letzter.

Startaufstellung

1 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:14,759 (207,257 km/h). 2 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,026 Sekunden zurück. 3 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,135. 4 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,211. 5 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,401. 6 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,571. 7 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,068. 8 Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,325. 9 Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 1,430. 10 Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 1,754. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes. 12 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. 13 Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes. 14 Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 15 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 16 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 17 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. 18 Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 19* Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 20** Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. - * = Rückversetzung um 3 Plätze (Kollision mit Leclerc im GP der USA).- ** = Rückversetzung auf den letzten Startplatz (Motoren- und Getriebewechsel). - 20 Fahrer im Training.