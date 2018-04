Der Australier distanzierte in Sakhir im Red Bull-Renault den zweitplatzierten Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) um drei Zehntelsekunden. Platz 3 ging an Bottas' Landsmann Kimi Räikkönen im einen Ferrari.

Sebastian Vettel, der Sieger von Melbourne von vor zwei Wochen, reihte sich als Vierter im anderen Ferrari vor dem britischen Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) ein. Einen Fehlstart erlebte Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der schon nach wenigen Kilometern mit einem Problem an der Elektrik ausrollte.

Für das Team Alfa Romeo Sauber resultierten die Ränge 12 (Charles Leclerc) und 17 (Marcus Ericsson). Saubers Rookie Leclerc hat an den Bahrain International Circuit gute Erinnerungen. Vor Jahresfrist erreichte der Monegasse hier in der Formel 2 die Ränge 1 und 3.

Das Training am frühen Nachmittag hat grundsätzlich wenig Aussagekraft. Das Rennen am Sonntag (17.10 Uhr Schweizer Zeit) wird unter Flutlicht nach Einbruch der Dunkelheit und damit bei deutlich anderen Bedingungen gefahren. Die Strecke ist dann kühler und schneller, Autos und Reifen reagieren anders als in der Nachmittagshitze.

Sakhir. Grand Prix von Bahrain. Freies Training. Erster Teil: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:31,060. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,304 Sekunden zurück. 3. Kimi Räikkönen (FIN), Mercedes, 0,398. 4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,410. 5. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1,212. 6. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,456. 7. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Renault 1,719. 8. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,825. 9. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,911. 10. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,044. Ferner: 12. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber, 2,218. 17. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber, 2,448. - 20 Fahrer im Training.