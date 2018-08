Auf der Strecke befindet sich zwischen den zahlreichen Bodenwellen zuviel Wasser, das nicht ablaufen kann. Wann oder ob überhaupt zum Grand Prix von Grossbritannien gestartet werden kann, ist noch unklar.

Tom Lüthi beendete das Qualifying vom Samstag im 15. Rang und könnte in Silverstone so weit vorne wie noch nie in dieser Saison starten.

Nicht dabei sein wird dagegen der Spanier Tito Rabat. Der Ducati-Fahrer stürzte am Samstag im letzten freien Training schwer und zog sich dabei mehrere Brüche am Schien- und Wadenbein sowie am rechten Oberschenkel zu. Rabat wurde bereits erfolgreich operiert, wie sein Team am Sonntag mitteilte.