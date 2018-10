Der am Donnerstag 24 Jahre alt werdende Deutsche hat sich mit dem Team Mahindra auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Er tritt die Nachfolge seines Landsmanns Nick Heidfeld an, der fortan in der indischen Equipe als Ersatzfahrer und Berater tätig sein wird.

In der Formel 1 war Wehrlein in den Jahren 2016 und 2017 engagiert. Seine zweite Saison bestritt er als Fahrer des Teams Sauber, war danach aber ohne Anstellung und kehrte deshalb in die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft zurück, in der er 2015 den Titel gewonnen hatte.