Hamilton sicherte sich in einem Qualifying, das vor allem gegen Ende hin vom stärker werdenden Regen beeinflusst wurde, den besten Startplatz mit knapp drei Zehnteln Vorsprung auf Bottas. Der Brite bestätigte damit die in den Trainings gewonnenen Eindrücke. Er war schon in allen drei Einheiten Schnellster gewesen.

Mit seiner 80. Pole-Position schuf sich Hamilton die bestmögliche Basis, um am Sonntag in der WM-Gesamtwertung seinen Vorsprung von 50 Punkten auf Sebastian Vettel weiter auszubauen. Der Deutsche war bei den wechselnden Wetterbedingungen der grosse Verlierer. Ihm blieb lediglich Startplatz 9.

In Suzuka startet Hamilton erst zum zweiten Mal von ganz vorne. Erstmals war dies im Vorjahr der Fall gewesen. Seine erste zwei Pole-Positions in Japan hatte er sich in den Jahren 2007 und 2008 erobert, als das Rennen in Fuji ausgetragen wurde.

Charles Leclerc wird am Sonntag auf Startplatz 11 stehen. Der erstmals in Suzuka antretende Monegasse wurde bei seinem letzten Versuch vom erstmals einsetzenden Regen gestoppt und so der Möglichkeit beraubt, am Finale der besten zehn teilzunehmen.

Für Leclercs Teamkollegen Ericsson endete die Qualifikation im ersten Teil mit einem Unfall. Der Schwede landete nach einem Dreher in einem Reifenstapel. Für die Bergung des beschädigten Autos wurde die Zeitenjagd für ein paar Minuten unterbrochen. Ericsson wird den Grand Prix auf seiner Lieblingsstrecke aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen müssen.

Suzuka. Grand Prix von Japan. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:27,760. 2 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,298. 3 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,297. 4 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,761. 5 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,001. 6 Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, 2,263. 7 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 2,333. 8 Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 2,366. 9 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 4,432. 10 Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India, 9,469. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 12 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 13 Carlos Sainz (ESP), Renault. 14 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. 15 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Nico Hülkenberg (GER), Renault. 17 Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 18 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. 19 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 20 Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. - 20 Fahrer im Qualifying.