Hülkenberg erneut Nothelfer im Team Racing Point

Stroll hatte sich wegen einer Magenverstimmung für das dritte und letzte freie Training abgemeldet. Danach entschied sich der Kanadier auch zum Startverzicht im Qualifying und im Rennen. Die Teamverantwortlichen reagierten und engagierten wiederum Hülkenberg als Nothelfer.

Nach dem bestandenen obligatorischen Corona-Test sass der Rheinländer eine Stunde später für die Qualifikation im pinkfarbenen Auto, ohne jegliche Vorbereitung, ohne einen Meter im dritten Training gefahren zu sein.

Hülkenberg war Anfang August schon einmal in der Equipe Racing Point als Ersatzfahrer eingesprungen. An den beiden Wochenenden in Silverstone kam er anstelle des positiv auf das Coronavirus getesteten Mexikaners Sergio Perez zum Einsatz. Im Grand Prix von Grossbritannien musste er wegen eines kurz vor dem Start aufgetretenen Motorproblems passen, im Grossen Preis zum Jubiläum "70 Jahre Formel 1" wurde er Siebenter.