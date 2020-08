Hamilton startet von ganz vorne zum Heimrennen

Die beiden Fahrer von Mercedes waren in einer eigenen Liga unterwegs. Hamilton war auf seiner besten Runde gut drei Zehntel schneller als Bottas. Der drittplatzierte Max Verstappen im Red Bull büsste schon über eine Sekunde auf Hamilton ein.

Der Brite steht vor seinem Heimrennen in Silverstone zum siebten Mal auf dem besten Startplatz. So oft war in der Heimat noch kein Fahrer ganz vorne in der Startkolonne gestanden. Sechsmal hatte dies einst auch Ayrton Senna im Grand Prix von Brasilien geschafft.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo müssen in der laufenden Saison weiter auf den ersten Vorstoss in den zweiten Teil des Qualifyings warten. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen rücken in der Startaufstellung nach der Rückversetzung des Russen Daniil Kwjat im AlphaTauri wegen eines ausserterminlichen Getriebewechsels um je eine Position nach vorne. Der Italiener und der Finne werden am Sonntag von den Plätzen 16 beziehungsweise 17 losfahren.

Silverstone (Eng). Grand Prix von Grossbritannien. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:24,303 (251,564 km/h). 2 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,313 zurück. 3 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1,022. 4 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1,124. 5 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,479. 6 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 1,536. 7 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,662. 8 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,706. 9 Esteban Ocon (FRA), Renault, 1,906. 10 Sebastian Vettel (GER), 2,036. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda. 12 Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda. 13 Nico Hülkenberg (GER), Racing Point-Mercedes. 14 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 15 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 16 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 17 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 18 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 19* Daniil Kwjat (RUS), AlphaTauri-Honda. 20 Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes. - * Rückversetzung um 5 Plätze (Getriebewechsel). - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil.