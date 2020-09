Hamilton mit knappem Vorsprung auf Bottas

Die dieser Tage in Kraft getretene Änderung im Reglement, nach der pro Grand-Prix-Wochenende nur noch ein Motor-Modus zugelassen ist, hat an der Dominanz der Fahrer von Mercedes nichts geändert. Hamilton und Bottas lagen nach ihrer entscheidenden Runde 69 Tausendstel auseinander, dahinter klaffte aber das üblich grosse zeitliche Loch. Der drittplatzierte Carlos Sainz im McLaren wies schon über acht Zehntel Rückstand auf den Engländer auf. Max Verstappen im Red Bull klassierte sich hinter Sergio Perez im Racing Point auf Platz 5.

Kimi Räikkönen überstand zum zweiten Mal in der laufenden Saison die Auftakt runde. Der Finne, dem das auch Mitte August in der Qualifikation für den Grand Prix von Spanien gelungen war, startet wie in Montmeló von Platz 14. Räikkönens Teamgefährte Antonio Giovinazzi blieb Startposition 18.

Die Fahrer in den auf Motorenseite schwachbrüstigen Ferrari erlebten auf dem Hochgeschwindigkeitskurs das befürchtete Fiasko. Vorjahressieger Charles Leclerc und Sebastian Vettel müssen sich für das Heimrennen ihres Arbeitgebers mit den Startplätzen 13 und 17 bescheiden.

Monza. Grand Prix von Italien. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:18,887 (264,362 km/h). 2 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,069 zurück. 3 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 0,808. 4 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 0,833. 5 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,908. 6 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 0,933. 7 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 0,977. 8 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 1,162. 9 Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 1,203. 10 Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda, 1,290. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Daniil Kwjat (RUS), AlphaTauri-Honda. 12 Esteban Ocon (FRA), Renault. 13 Charles Leclerc (MON), Ferrari. 14 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 15 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 17 Sebastian Vettel (GER), Ferrari. 18 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 19 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 20 Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes. - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil.