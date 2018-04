Komplettlösung angestrebt

Weil das technische Reglement noch bis Ende 2020 weitgehend festgeschrieben ist, ist der Spielraum für Eingriffe für Brawn und seine Expertengruppe ohnehin begrenzt.

Spätestens ab 2021 will der Brite dann den grossen Wurf: Mehr Chancengleichheit für alle, mehr Spannung auf der Strecke, weniger vorhersehbare Rennen, vereinfachte Technik und mehr Fokus auf die Helden in den Cockpits. "Wir streben eine Komplettlösung an, einen ganzheitlichen Ansatz", sagte Brawn.

Dafür aber werden die Formel-1-Eigentümer noch Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn sie in den Tagen von Bahrain weitere Pläne für die Zukunft der Rennserie vorstellen. Denn wie so oft ist auch in der Überhol-Frage das Fahrerlager keineswegs einig. "Vor zwei Jahren waren wir an einem Punkt, als es zu leicht war", sagte der WM-Führende Vettel.

Der im Thurgau wohnende Deutsche meint: "Man braucht nicht 25 Überholmanöver in drei Runden, damit alle dann zufrieden sind. Man muss auch die Echtheit wahren." Klingt nach einer harten Nuss für die Regelmacher der Formel 1.