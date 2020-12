Die Saison beginnt am 21. März in Melbourne, erstmals im Programm figuriert Saudi-Arabien, wo am 28. November in Jeddah gefahren werden soll. Das Saisonfinale geht am 5. Dezember in Abu Dhabi über die Bühne.

Noch offen ist der Austragungsort des vierten Saisonrennens am 25. April, da der Deal mit Vietnam geplatzt ist.