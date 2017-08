Nieto hatte sich bei einem Unfall mit einem Quad am 26. Juli schwere Kopfverletzungen zugezogen und war in ein künstliches Koma versetzt worden.

Nieto gewann in seiner Karriere 13 Weltmeister-Titel in den kleineren WM-Kategorien (50/80/125 ccm) und war Mitte der Achtzigerjahre der grösste Gegner des vierfachen Basler Weltmeisters Stefan Dörflinger. Insgesamt gewann er 90 WM-Läufe, damit liegt er in der ewigen Rangliste hinter den Italienern Giacomo Agostini und Valentino Rossi auf Platz 3.

"Wir verabschieden uns von seinem wahren Giganten der Motorrad-Geschichte", schrieb der WM-Veranstalter auf seiner Website MotoGP.com.