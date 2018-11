Den Höhepunkt und zugleich auch den bittersten Moment erlebte Massa am 2. November 2008 ausgerechnet in São Paulo. Der damalige Ferrari-Fahrer kam mit sieben Zählern Rückstand auf Lewis Hamilton, dem ein 5. Rang zu seinem ersten von mittlerweile fünf WM-Titeln gereicht hätte, zum Saisonfinale. In einem chaotischen Rennen fuhr Massa nach 71 Runden als Sieger vor Fernando Alonso und Kimi Räikkönen über die Ziellinie und wurde bereits als Weltmeister gefeiert.

Hamilton lag da mit fast 40 Sekunden Rückstand nur an 6. Stelle. Doch der Brite konnte in der vorletzten Kurve noch den Deutschen Timo Glock überholen und zerstörte damit Massas sportlichen Lebenstraum von einem WM-Titel in der Formel 1. Am Ende betrug Hamiltons Vorsprung lediglich einen WM-Punkt.

Massa wäre der erste brasilianische Weltmeister seit Ayrton Senna 1991 gewesen. Der am 1. Mai 1994 tödlich verunfallte Senna war bereits 1988 und 1990 Champion geworden. Neben Senna, dem für viele Fans populärsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, gewann auch Nelson Piquet drei Titel (1981, 1983, 1987) und Emerson Fittipaldi deren zwei (1972, 1974).