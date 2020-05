Ein Leben zu früh abgewinkt: Vor 39 Jahren fuhr «Stumpen-Herbi» sein letztes Rennen – es endete tragisch

Wie viel Schicksal hält ein Menschenleben aus? Als Herbert Müller vor 39 Jahren auf dem Nürburgring in den Porsche 908/4 stieg, tat er dies im Glauben, er starte in das letzte Rennen seiner Karriere. So hatte es Müller, 41-jährig, gelernter Galvaniseur und aufgrund seines Stumpen-Konsums von vielen "Stumpen-Herbi" genannt, tags zuvor den Medien mitgeteilt. Das Ziel erreicht Müller in seinem "letzten Rennen" nicht, bei einem Zusammenstoss mit einem neben der Strecke mit Defekt abgestellten Porsche 930 gehen die Autos in Flammen auf. Müllers Leben erlischt. Für das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring hatte sich Müller als Fahrer reaktivieren lassen, nachdem er zwei Jahre zuvor schon einmal den Rücktritt verkündet hatte. Er tut es auf Wunsch des deutschen Zahnarztes Siegfried Brunn. In der neunten Runde übernimmt der Aargauer Rennfahrer das Steuer hinter dem Porsche von Teamkollege Brunn, da ist das Rennen für Bobby Rahal in dessen Porsche 930 längst zu Ende. Nach einem leichten Crash in der ersten Runde hat der Amerikaner seinen Wagen auf der Nordschleife, Streckenabschnitt Klostertal, entgegen der Fahrtrichtung am Streckenrand abgestellt. 120 Liter Benzin gelagert auf einer Wiese, nur wenige Meter von der Ideallinie entfernt, als Vorboten der Katastrophe.

Wieso Müller in der 13. Runde von der Strecke abkommt, bleibt bis heute umstritten. Leichter Regen und zu hohe Geschwindigkeit hätten Müllers Porsche in Rahals Porsche getrieben, werden die Veranstalter sagen. Die Rennfahrer widersprechen. Kein Regen und auch keine feuchte Piste, sagt Hans Heyer, Renn-Teilnehmer in einem Lancia Beta Turbo. Die wenigen Bilder von damals sprechen für Heyers Aussage. Kritik an den Veranstaltern hagelte es auch, weil diese sich trotz mehrmaliger Bitte von Rahals Mechanikern geweigert hatten, den Porsche 930 abzuschleppen und das Rennen auch nach Müllers Unfall zunächst weiterlaufen liessen. Erst vier Runden nach dem tödlichen Unfall stoppte die Rennleitung die weiteren Fahrer. "Das Rennen kann nur gewertet werden, wenn ein Drittel der Distanz zurückgelegt ist", schrieb der "Spiegel" dazu. Auch viele Fahrer lässt die Katastrophe auf der Nordschleife vorerst kalt, sie zwängen ihre Autos am Feuerinferno vorbei, zwischen Leitplanke und Flammen bietet ein Stück Wiese auf der rechten Seite gerade noch genug Platz um vorbeizukommen. Als die Rettungskräfte die Flammen soweit unter Kontrolle gebracht haben, um Müller zu bergen, ist er längst tot. Bereits der heftige Aufprall auf den abgestellten Porsche soll ihm das Leben gekostet haben, heisst es später.