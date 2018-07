Für Ensign fuhren auch die ehemaligen Schweizer Formel-1-Fahrer Clay Regazzoni (1977 und 1980) und Marc Surer (1979). Regazzoni verunfallte im März 1980 in einem Ensign und war danach gelähmt. Im Dezember 2006 starb Regazzoni bei einem Unfall auf einer italienischen Autobahn.

Als Teamchef blieben Nunn die grossen Erfolge verwehrt, doch als leitender Ingenieur feierte er in amerikanischen Rennserien grosse Erfolge. So verhalf Nunn Emerson Fittipaldi zu dessen ersten Sieg bei den 500 Meilen von Indianapolis. Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi und Jimmy Vasser führte er zu den Titelgewinnen in der Champ-Car-Meisterschaft.