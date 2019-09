Der 27-jährige Berner Oberländer leistete sich im ersten von zwei Rennen auf dem Nürburgring einen Fehlstart, der eine Durchfahrtsstrafe zur Folge hatte und ihn von Platz 2 ans Ende des Fahrerfeldes spülte. Als 16. verpasste Müller die Punkteränge letztlich deutlich.

Den Sieg im viertletzten Rennen der Saison sicherte sich ausgerechnet sein in der Gesamtwertung führender Markenkollege René Rast. Dem Deutschen reichen dank dem sechsten Saisonerfolg am Sonntag neun Punkte mehr als Müller, um schon vor dem abschliessenden Wochenende in Hockenheim als DTM-Meister festzustehen. Es wäre der zweite Triumph von Rast nach 2017.