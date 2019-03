Der letzte Saison glücklose Tom Lüthi nimmt seinen ersten Grand Prix nach seinem MotoGP-Abstecher von Startposition 7 in Angriff. Der Emmentaler zeigte sich von seinem Sturz am Freitag gut erholt. Der Kalex-Fahrer, der in der mittleren WM-Kategorie bereits elf Siege feiern konnte, verlor auf seinen deutschen Dynavolt-Teamkollegen Marcel Schrötter weniger als eine halbe Sekunde.

Für den Zürcher Jesko Raffin, Ersatzfahrer im niederländischen NTS-Team, resultierte im Qualifying Startposition 20. Der Berner Dominique Aegerter, dessen MV-Agusta-Motorrad noch nicht wie gewünscht konkurrenzfähig ist, musste sich mit dem 24. Platz begnügen.

Der Start zum Moto2-Rennen auf dem Circuit in Losail erfolgt am Sonntag um 16.20 Uhr.