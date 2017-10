Der 51-jährige Deutsche verstarb völlig unerwartet in der Nacht auf Freitag. Stefan Kiefer soll im Schlaf verstorben sein, die Todesursache ist noch ungeklärt. Aus Respekt vor der Familie werden an diesem Wochenende in Sepang weder Dominique Aegerter noch sein britischer Teamkollege Tarran Mackenzie an den Start gehen.

Stefan Kiefer, der früher selbst Motorrad-Rennen fuhr, betrieb Kiefer Racing gemeinsam mit seinem Bruder Jochen. 1998 gründeten sie das Team und wagten 2003 den Sprung in die WM. Das erfolgreichste Jahr gelang 2011, als Stefan Bradl vier Rennen gewinnen konnte. Der Deutsche wurde ausserdem Moto2-Weltmeister vor dem heutigen MotoGP-Star Marc Marquez.

Aegerter erneut mit Tod konfrontiert

Dominique Aegerter bestritt seine erste Saison für das Kiefer Racing Team und hatte vor etwas mehr als einem Monat seine Vertragsverlängerung mit den Deutschen bekannt gegeben. "Mir fehlen die Worte. Das, was letzte Nacht geschehen ist, ist für uns alle ein riesiger Schock", schrieb der 27-jährige Oberaargauer via soziale Medien. "Wir werden Stefan alle schrecklich vermissen. Er war einer der besten Chefs, die ich je hatte, eine fantastische Person und ein guter Freund. Wir können uns an diesem Wochenende nicht mehr auf Rennen konzentrieren."

Für Aegerter ist es nicht der erste Todesfall, den er im Motorrad-Zirkus zu beklagen hat. Im September 2009 verunfallte sein damaliger japanischer Teamkollege Shoya Tomizawa (19) beim Grand Prix von San Marino schwer und verstarb im Spital.