Comeback von Rossi am Samstag

Rossi hatte nach seinem positiven Test auf das Corona-Virus die beiden WM-Rennen in Aragon verpasst. Nun gewann er das Rennen gegen die Zeit, um in Valencia wieder in Aktion treten zu können. Nach dem zweiten negativen Test am Freitag wird er am Samstag auf seiner Yamaha starten. Schlechte Nachrichten gab es am Freitag für den zweiten Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales. Der Drittplatzierte der WM-Wertung benötigt einen sechsten Motor in diesem Jahr und muss deshalb am Ende des Feldes aus der Boxengasse starten.

In der Moto2 hielt sich Tom Lüthi im vorderen Mittelfeld. Der Berner, dem erstmals in seiner Moto2-Karriere eine Saison ohne Podestplatz droht, belegte mit gut einer halben Sekunde Rückstand auf den Trainingsschnellsten Enea Bastianini den 11. Rang.

Einen Schreckmoment erlebte der Schweizer Moto3-Fahrer Jason Dupasquier. Er flog im ersten Training auf feuchter Strecke in hohem Bogen von seiner KTM, blieb aber unverletzt. Mit der 19. Zeit von 31 Fahrern hielt sich der Rookie aus dem Kanton Freiburg sehr gut.