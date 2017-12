Der 29-jährige Schweizer musste das Rennen aus der letzten Reihe neben seinem Landsmann Neel Jani in Angriff nehmen. Der Renault-Fahrer hatte im ersten Training zwar mit Rundenrekord überzeugt und brauchte 0,8 Sekunden weniger als Felix Rosenqvist für seine Pole-Position, musste das Qualifying aber wegen eines Mauerkusses aufgeben.

Nach einer Aufholjagd fuhr Buemi als Elfter über die Ziellinie, erbte aber Rang 10, weil Stunden nach dem Rennen der Deutsche Daniel Abt an seinem 25. Geburtstag disqualifiziert worden war. Grund: Die Kommissäre stellten fest, dass Sicherheits-Aufkleber auf Inverter und den MGU-Einheiten nicht mit den von Audi im Technischen Pass angegebenen Varianten übereinstimmten.

Gewonnen hat damit Felix Rosenqvist, der von der Pole-Position startete und sich schon in der ersten Kurve gedreht hatte. Der schwedische Mahindra-Fahrer profitierte aber von einem doppelten Geschenk. Einerseits die Abt-Disqualifikation, andererseits von einem Fehler des 42 von 45 Runden führenden Edoardo Mortara. Der in der Schweiz geborene Italiener drehte sich in der 43. Runde klar in Führung liegend und fiel damit hinter Rosenqvist zurück. Neel Jani klassierte sich mit einer Runde Rückstand im 19. Rang.