Bottas zum Auftakt in Mugello Schnellster

Die Farbe Rot steht an diesem Wochenende, an dem das Team Ferrari das Jubiläum des 1000. Starts in der Formel 1 begeht, im Mittelpunkt. Die Autos mit Sebastian Vettel und Charles Leclerc sind in Erinnerung an die legendären Rennwagen der Fünfzigerjahre in dunklerem Ton gehalten. Daneben haben sich auch die Verantwortlichen des Internationalen Automobil-Verbandes etwas einfallen lassen. Der vom Deutschen Bernd Mayländer pilotierte Safety-Car kommt nicht im traditionellen Silber, sondern in leuchtendem Rot daher.

Dass es für Vettel und Leclerc auf der erstmals für ein Formel-1-Rennen genutzten, hauseigenen Strecke von Ferrari etwas zu feiern gibt, muss bezweifelt werden. Immerhin glückte Leclerc der Auftakt im Autodromo Internazionale. Der Monegasse reihte sich in der Rangliste vor Weltmeister Lewis Hamilton auf Platz 3 ein. Vettel dagegen kam nicht über Rang 13 hinaus, mit einem Rückstand von einer Sekunde auf seinen Teamkollegen. Die Wahrheit für die Scuderia dürfte wohl auch am neunten Grand-Prix-Wochenende der Saison irgendwo zwischen den von den beiden Fahrern abgelieferten Zeiten liegen. Mit den Besten werden sie nicht mithalten können.

Bottas führt das Klassement mit 48 Tausendsteln vor Verstappen an. Hinter Hamilton folgt Pierre Gasly, der am vergangenen Sonntag im AlphaTauri mit seinem Coup in Monza für den ersten Sieg eines Franzosen in der Formel 1 seit 34 Jahren gesorgt hatte.

Schneller als Vettel war auch Kimi Räikkönen. Der Finne, der in Mugello vor 20 Jahren seine allerersten (Test-)Runden in einem Formel-1-Auto absolviert hatte und danach von Peter Sauber engagiert wurde, belegte im Alfa Romeo Platz 11, drei Ränge vor Teamkollege Antonio Giovinazzi.