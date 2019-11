Bottas Schnellster vor Verstappen

Bottas war in der eineinhalbstündigen Übungseinheit, die wegen eines kaputten Renault-Motors von Daniel Ricciardo für eine Viertelstunde unterbrochen werden musste, mehr als eine halbe Sekunde schneller als die Konkurrenz. Der Finne muss nach einem Motorwechsel das 21. und letzte Saisonrennen am Sonntag allerdings vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen. Hinter Bottas reihten sich Max Verstappen im Red Bull und Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes ein.

Für einen Aufreger sorgte Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister, der wegen der Geburt seines dritten Kindes erst verspätet zum Saisonfinale in den Wüstenstaat gereist war, verlor kurz vor dem Ende des Auftakttrainings auf dem Yas Marina Circuit die Kontrolle über seinen Ferrari und schlug mit dem Heck in die Leitplanken ein. Das Training, das viele Teams zum Testen von neuen Autoteilen nutzten, wurde daraufhin vorzeitig beendet.

Vettel belegte Platz 5, sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc wurde Siebter. Für den Monegassen geht es in der WM-Wertung noch um den 3. Rang. Momentan hat Verstappen die Nase mit elf Punkten vorne.

Vom Duo des Teams Alfa Romeo war Antonio Giovinazzi der besser Klassierte. Der Italiener war als Neunter eine halbe Sekunde schneller als Teamkollege Kimi Räikkönen. Der Hinwiler Rennstall darf sich nach dem sensationellen Abschneiden vor zwei Wochen in Brasilien (22 WM-Punkte) noch Hoffnungen auf den 7. Rang in der Konstrukteurs-WM machen. Die zehn Punkte auf Racing Point in Abu Dhabi aufzuholen, ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich.