Bottas Schnellster vor Hamilton

Vier Geraden, je drei Kurven und Schikanen - schon der einfache Beschrieb lässt erahnen, worauf es auf dem Hochgeschwindigkeitskurs mit einem Vollgasanteil von über 80 Prozent in Monza ankommt. Vorne mitmischen kann nur, wer über ein Auto mit hoher Motorleistung und geringem Luftwiderstand verfügt.

So brachte der erste Vergleich mit dem Fahrer-Duo von Mercedes an der Spitze das erwartete Fazit. Die Vorteile der in diesem Jahr in schwarz gehaltenen Rennwagen auf der Motorenseite sind hinlänglich bekannt. Bottas war auf seiner besten Runde gut zwei Zehntel schneller als Hamilton.

Max Verstappen, in den bisherigen Grands Prix für den Weltmeister und seinen Adlaten der einzige ernstzunehmende Konkurrent, reihte sich im Red Bull hinter seinem Stallgefährten Alexander Albon und Daniil Kwjat im AlphaTauri im Klassement als Fünfter ein. Der Niederländer hatte für einen kurzen Unterbruch des Trainings gesorgt. Er war in der Ascari-Schikane von der Strecke geraten, hatte leicht im Reifenstapel angeschlagen und sich damit die Frontpartie des Autos beschädigt.

Die Vorstellung von Charles Leclerc und Sebastian Vettel, denen in den zuletzt nicht konkurrenzfähigen Ferrari wohl ein weiteres schwieriges Wochenende bevorsteht, kann nicht schlüssig beurteilt werden. Der Monegasse und der Deutsche verzichteten wie die Fahrer des Teams Alfa Romeo auf den Gebrauch der Reifen der weichsten Mischung. Leclerc landete auf Platz 11, Vettel auf Platz 19. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen blieben die Ränge 16 und 17.