Bottas schnappt Hamilton Pole in Silverstone weg

Bottas verwies seinen Teamkollegen und WM-Leader Lewis Hamilton im Qualifying um 63 Tausendstel auf Platz 2. Die beiden Fahrer von Mercedes waren wie schon am vergangenen Wochenende, als sie ebenfalls in Silverstone in umgekehrter Reihenfolge gestartet waren, eine Klasse für sich. Nico Hülkenberg verlor als Dritter bereits fast eine Sekunde auf Bottas. Der Deutsche ersetzt im Team Racing Point erneut den positiv auf das Coronavirus getesteten Sergio Perez.

Für Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen blieb wie schon vor drei Wochen in Ungarn nur die letzte Startreihe. Die beiden Fahrer des Teams Alfa Romeo sind die einzigen, die in den ersten fünf Rennen des Jahres noch nie in den zweiten Teil eines Qualifyings vorstossen konnten.

Silverstone (ENG). Grand Prix von Silverstone "70 Jahre Formel 1". Startaufstellung: 1 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,154 (249,049 km/h). 2 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,063 zurück. 3 Nico Hülkenberg (GER), Racing Point-Mercedes, 0,928. 4 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1,022. 5 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,143. 6 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 1,274. 7 Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda, 1,380. 8 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1,460. 9 Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 1,515. 10 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,624. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Esteban Ocon (FRA), Renault. 12 Sebastian Vettel (GER), Ferrari. 13 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault. 14 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 15 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Daniil Kwjat (RUS), AlphaTauri-Honda. 17 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 18 Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes. 19 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo. 20 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Bottas im dritten Teil.