Bottas erster Saisonsieger - Zwei WM-Punkte für Alfa Romeo

Lewis Hamilton im zweiten Mercedes wurde nach 71 Runden zwar als Zweiter abgewunken. Der Weltmeister aus England wurde von der Rennleitung jedoch mit einer Zeitstrafe belegt und fiel auf Platz 4 zurück.

Der von der Pole-Position gestartete Bottas musste die Führung in einem von zahlreichen Ausfällen geprägte Rennen nie abgeben. Für den Finnen war es nach 2017 der zweite Sieg in Spielberg, der achte insgesamt in der Formel 1.

Antonio Giovinazzi holte als Neunter zwei WM-Punkte für Alfa Romeo. Kimi Räikkönen, der zweite Fahrer des Zürcher Rennstalls, verlor nach drei Viertel der Renndistanz ein Rad und schied an 12. Stelle liegend aus.