Dominique Aegerter, der überraschende Jesko Raffin und Tom Lüthi klassierten sich im Qualifying geschlossen in den Rängen 8 bis 10. Die Pole-Position eroberte sich der Italiener Mattia Pasini vor dem Deutschen Marcel Schrötter. Der Italiener Franco Morbidelli, der vor dem drittletzten Saisonrennen 19 Punkte Vorsprung auf Lüthi aufweist, startet als Fünfter aus der zweiten Startreihe.

Das Schweizer Trio lag nur gerade 0,154 Sekunden auseinander. Ärgerlich für Lüthi: Weil der 21-jährige Zürcher Raffin kurz vor Trainingsende seine schnellste Runde fuhr, kann der 32-jährige Emmentaler nur aus der vierten Startreihe losfahren.

In der Königsklasse sicherte sich der fünffache Weltmeister Marc Marquez trotz drei Stürzen in den Trainings seine 7. Pole-Position in diesem Jahr (total 72). Ein Debakel setzte es für Ducati ab. Als bester Fahrer klassierte sich Andrea Dovizioso, der härteste Verfolger von WM-Leader Marquez mit elf Punkten .Rückstand (233:244), mit über einer Sekunde Rückstand, nur im 11. Rang.